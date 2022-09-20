Российские военные удерживают позиции в Николаевской области. Боеготовность ВСУ сведется к нулю | 360°

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Российские военные удерживают позиции в Николаевской области. Боеготовность ВСУ сведется к нулю

Военный эксперт Дандыкин: ВС России наносят активные удары по ВСУ на южном направлении

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Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал для «360» последний брифинг Минобороны. Он подчеркнул, что российские войска активно наносят удар по позициям ВСУ на южном направлении.

Далее — прямая речь.

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Важно то, что сейчас удары наносят наши силы — и ВКС, оперативно-тактическая авиация, и армейская авиация, и ракетные войска, артиллерия — по военным частям киевского режима, по всем направлениям.

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Но, как видно, главным образом это южное направление, Николаево-Херсонское, Запорожское. И, конечно, Донецкое направление, где наши наступают сейчас в районе Артемовска, в районе Соледара. В общем-то там сейчас и происходят основные события.

ВСУ не смогут провести контрнаступление

В Киеве опять обещают «контрнаступление». По их словам, оно должно произойти в районе Запорожья. Однако те войска, что переправились через реку, лес, российские военные тоже уничтожают. Выводят из строя технику и живую силу.

Примечательно, что удары наносят и по заводу, который ремонтирует поврежденную технику. Это очень важный момент: у противника не должно быть возможности восстанавливать машины. Несмотря на поставки от НАТО, у них, ВСУ, проблемы и с бронетехникой, и с БТР, и с танками.

Что касается Николаевско-Херсонского направления, то там наша армия прочно удерживает позиции, в том числе в Николаевской области. Российские военные наносят удары, в основном достается 35-й бригаде морской пехоты ВСУ. Ясно, что после такого боеготовность украинских войск будет снижена, если вообще не сведется к нулю.

Украина

Армия

Специальная военная операция РФ на Украине

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