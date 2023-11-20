Спецоперация 20 ноября 2023, 14:42 Российские военные приземлили американский дрон в Запорожской области ВС России перехватили американский БПЛА Puma в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские подразделения радиоэлектронной борьбы вывели из строя и перехватили американский беспилотник Puma в районе населенного пункта Днепрорудное Запорожской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В настоящее время идет изучение снятых с Puma видеозаписей», — рассказал военнослужащий спецподразделения.

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По его словам, на карте памяти беспилотника нашли видео дороги, по которой перемещается гражданский транспорт в районе Днепрорудного.

«Противник снимал дороги, по которым передвигается местное население. Зачем он это делал и для каких целей, пока непонятно, продолжим изучать записи», — добавил боец.

Ранее американские журналисты заявили, что системы радиоэлектронной борьбы России эффективно пресекают работу украинских беспилотников в зоне конфликта, из-за чего дроны сбиваются с маршрута и падают на землю. По их мнению, эти факты должны вызвать определенное беспокойство в НАТО.