20 ноября 2023, 14:42
Российские военные приземлили американский дрон в Запорожской области
ВС России перехватили американский БПЛА Puma в Запорожской области
Российские подразделения радиоэлектронной борьбы вывели из строя и перехватили американский беспилотник Puma в районе населенного пункта Днепрорудное Запорожской области. Об этом сообщило РИА «Новости».
«В настоящее время идет изучение снятых с Puma видеозаписей», — рассказал военнослужащий спецподразделения.
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По его словам, на карте памяти беспилотника нашли видео дороги, по которой перемещается гражданский транспорт в районе Днепрорудного.
«Противник снимал дороги, по которым передвигается местное население. Зачем он это делал и для каких целей, пока непонятно, продолжим изучать записи», — добавил боец.
Ранее американские журналисты заявили, что системы радиоэлектронной борьбы России эффективно пресекают работу украинских беспилотников в зоне конфликта, из-за чего дроны сбиваются с маршрута и падают на землю. По их мнению, эти факты должны вызвать определенное беспокойство в НАТО.
США
Беспилотники
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Запорожская область
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