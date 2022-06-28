Российские военные привезли детдомам ЛНР продуктовые наборы с чаем и сладостями

Гуманитарную помощь доставили в детдома Луганской Народной Республики российские военные. Они привезли детям продуктовые наборы со сладостями и чаем, сообщил телеканал «Звезда».

«Спасибо России, спасибо воинам Российской Федерации за то, что начиная с 2014 года, вы неустанно нам помогаете. И мы действительно чувствуем эту поддержку», — приветствовала их представительница Перевальской специальной коррекционной школы-интерната.

В наборы кроме стандартных продуктов, вроде круп и консервов, вошли сладости, чай и детские игрушки. Военнослужащие Центрального военного округа не только привезли гостинцы, но и проведали подопечных — в свое время они вывезли этих детей из другого интерната, который находился в зоне боевых действий.