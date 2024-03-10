10 марта 2024, 11:36
Российские военные применили в зоне СВО «чудо-бомбу»
Fighterbomber: армия России применила на Украине новый вид «летающей бомбы»
Российская армия использовала в зоне спецоперации на Украине боеприпас нового типа — УМПБ Д-30СН. Как сообщили в Telegram-канале Fighterbomber, это планирующая бомба с блоками управления и самонаведения.
Использовать снаряд может авиация, реактивная система залпового огня типа «Торнадо-С».
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«Или кто угодно, способный лупить ракетами диаметром 30 сантиметров», — написали авторы материала.
Испытания оружия проходят вполне успешно, и противник уже «оценил» российскую новинку на поле боя.
Воздушно-космические силы России также продолжат наращивать свою мощь на фоне ослабления систем противовоздушной обороны украинской армии. Американские журналисты заметили, что российские наземные войска также добились серьезных успехов в зоне спецоперации. Ранее подразделения заняли более выгодные рубежи по переднему краю на Донецком направлении и отразили две контратаки украинских штурмовиков.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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