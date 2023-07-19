Спецоперация 19 июля 2023, 09:09 Российские военные применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой ВС России применили тактику «огневой колесницы» зенитных расчетов под Авдеевкой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Зенитные расчеты группировки войск «Юг» применили тактику «огневой колесницы» на Авдеевском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил военнослужащий одного из подразделений.

По его словам, таким образом они называют поочередную работу нескольких зенитных установок из автоматических пушек по наземным целям.

Реклама

«Отработала одна машина, а ее отход моментально прикрывает с другой точки вторая. То есть она работает по той же самой цели, но уже с другой позиции», — сказал он.

Боец отметил, что в основном зенитные расчеты выезжают работать в ночное время суток.

«Чтобы противник не расслаблялся, обрабатываем площади. Потом вступают в дело наши боевые подразделения. В основном ВСУ не вступают с нашими позициями в прямой огневой контакт, работая минометами и ствольной артиллерией», — добавил военнослужащий.

Ранее стало известно, что украинские боевики активно выстраивают оборону на Авдеевском направлении, опасаясь попадания в кольцо окружения.