Российские военные применили «Солнцепеки» на изюмско-балаклейском направлении | 360°

Важное 10 сентября 2022, 21:37 Поделиться Telegram

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Viber Российские военные применили «Солнцепеки» на изюмско-балаклейском направлении Минобороны России показало кадры работы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» в СВО

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Входящие в состав изюмско-балаклейской группировки российских войск экипажи тяжелых огнеметных ракетных систем «Солнцепек» показали свое мужество и отвагу в ходе столкновений с боевиками ВСУ. Как сообщила пресс-служба министерства обороны России, экипажи машин обнаружили противника и нанесли серьезный удар. Ведомство поделилось видео с места работы «Солнцепеков».

На опубликованных кадрах видно, что боевая машина выезжает вперед для проверки местности. Вслед за ней на место прибывает танк, откуда выбегают военные, занимающие свои позиции. Все это время ТОС находится на месте, а при обнаружении противника открывает огонь.

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Командир батальона Павел назвал «Солнцепек» очень грозным вооружением, которое выжигает все, что можно.

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«Площадь поражения составляет до трех футбольных полей. Каждая ракета попадает именно по тем координатам, которые выдает вышестоящий штаб. От данной машины очень тяжело скрыться, уйти от нее. То есть мы стреляем, и используем машину, как снайперскую винтовку: „один выстрел- одна цель“», — заявил военный.

Павел добавил, что машина может совершать единичные пуски ракет или выпускать весь пакет. После отработки «Солнцепек» останавливается для перезарядки и снова отправляется в бой.

Принимавшие участие в противостоянии с боевиками ВСУ экипажи ТОС обрушили на технику противника огромное количество термобарических реактивных снарядов, которые полностью ее уничтожили.

Бойцы отметили, что «Солнцепек» отлично зарекомендовал себя во время проведения специальной военной операции.

Снайпер Даниил рассказал, что главной задачей экипажа остается обеспечение безопасности войск. «Занимаем удобные нам позиции для ведения огня по скоплениям противника, если такие присутствуют. Приходится постоянно находить позиции, удобные для себя, но это дело привычки», — добавил он.

Кроме поражения вражеской техники и обеспечения безопасности военных, «Солнцепек» используется для поражения фортификационных сооружений.

Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что командование перевело российские войска от населенных пунктов Балаклея и Изюм в Донецкое направление для увеличения сил на этом участке. Для переброски понадобилось три дня. Безопасность обеспечивали отвлекающие противника мероприятия, а также удары по позициям ВСУ, сообщило ИА «ФедералПресс».

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