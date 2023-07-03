Спецоперация 03 июля 2023, 05:36 Российские военные применили новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: танки ЦВО применили новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Танковые экипажи Центрального военного округа ликвидировали технику и опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении с помощью нового тактического приема. Об этом заявили РИА «Новости» в Минобороны РФ.

«На Краснолиманском направлении экипажи танков Т-90А ЦВО нанесли огневое поражение по опорному пункту противника, применив управляемые снаряды», — сказано в сообщении.

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В ведомстве отметили, что танкисты на боевой технике использовали рельеф местности, за счет чего выдвинулись на позицию, где дистанция позволяет совершить прямой выстрел. Подразделения разведки дали прямые координаты целей и военнослужащие в танках применили новую тактику огневого удара, которая подразумевает за собой использование разных типов боеприпасов в короткий временной период.

Собеседник агентства отметил, что операторы-наводчики вывели из строя легкобронированную украинскую технику уже первым выстрелом из 125-миллиметрового орудия. После этого российские бойцы устроили разгром опорного пункта и живой силы ВСУ посредством фокусных снарядов.

Ранее стало известно, что бойцы России ликвидировали подразделения боевиков киевского режима недалеко от Антоновского моста. Как отметили в Минобороны, за прошедшие сутки российские военные поразили 79 артиллерийских подразделений Украины.