Российские военные применили новейший беспилотник в спецоперации на Украине

Российские военнослужащие в ходе выполнения поставленных задач специальной операции на Украине применили новейший отечественный беспилотный аппарат из состава комплекса «Ласточка». Об этом ТАСС сообщил источник в силовых ведомствах.

Ударом из «Ласточки» российские войска уничтожили несколько бронированных целей ВСУ и нанесли серьезное огневое поражение живой силе.

«Дрон использует кумулятивные и осколочные боеприпасы, оптимизированные для атаки с воздуха», — сообщил источник.

ТАСС уточнил, что российские военные впервые продемонстрировали работу «Ласточки» в сентябре 2011 года во время стратегических учений в Мулине.

Известно, что беспилотник запускают способом катапультирования, а под его фюзеляжем расположены малогабаритные снаряды. В открытых источниках информации о подобной военной технике ВС РФ нет.