Спецоперация 05 декабря 2022, 07:37 Российские военные применили дроны с тепловизором, фото- и видеокамерой ТАСС: ВС России испытали в зоне спецоперации беспилотники «Тахион» РИА «Новости»

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Подразделения Вооруженных сил России применили во время спецоперации новые беспилотники «Тахион». Благодаря тепловизору, фото- и видеокамере они помогли вычислять скрытые позиции противника, рассказал источник ТАСС.

Комплексы с дронами «Тахион» применили разведывательные подразделения Сухопутных войск. Их преимуществом является тепловизор, фото и видео-камера. Благодаря своим техническим возможностям беспилотники помогли военным находить замаскированные объекты украинских бойцов даже в темноте.

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«Тахион» относится к классу малых беспилотников, компания «Ижмаш — Беспилотные системы» создала его по аэродинамической схеме «летающее крыло». Такие дроны ведут съемки с большого расстоянии, а при необходимости выступают в качестве ретранслятора сигнала связи. Размах их крыльев составляет около двух метров, скорость — 100 километров в час, а продолжительность полета до двух часов. Они работают при температуре от -30 до +40 градусов и сильном ветре до 15 метров в секунду.

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