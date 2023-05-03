Спецоперация 03 мая 2023, 04:55 Российские военные применили дроны-камикадзе для уничтожения остатков ПВО Украины РИА «Новости»: ВС России применили дроны «Ланцет» для уничтожения остатков ПВО Украины РИА «Новости»

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Российские военные используют дроны-камикадзе «Ланцет» для поражения остатков систем ПВО Украины большой дальности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

«Российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов», — заявил собеседник агентства.

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Он уточнил, что при таких атаках могут использовать до 10 барражирующих боеприпасов «Ланцет». Подобная тактика позволяет добиться максимально эффективной ликвидации комплексов семейства С-300.

Ранее еще один источник агентства отмечал, что с помощью «Ланцетов» российские войска уничтожили почти половину западных буксируемых и самоходных гаубиц.

Ударом беспилотника «Ланцет» в конце апреля ВС России поразили немецкую зенитную самоходную установку Gepard. Технику ВСУ заметили в Херсонской области.