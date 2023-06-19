Спецоперация 19 июня 2023, 00:12 Российские военные превратили трофейный танк ВСУ в дрон-камикадзе «РВ»: российские военные превратили трофейный танк ВСУ в дрон-камикадзе РИА «Новости»

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Российские военные у Марьинки отправили на украинские позиции «подарок» — начиненный тротилом трофейный танк. Технику направили на автопилоте, об этом сообщили авторы Telegram-канала«Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В районе Марьинки под Донецком наши бойцы затрофеили танк, набили шестью тоннами тротила и другими характерными „подарками“, а затем отправили его обратно на украинские позиции на автопилоте», — сообщили военкоры.

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Танк немного не доехал до позиции ВСУ, подорвался на мине. Детонация «начинки» произошла после выстрела из ручного противотанкового гранатомета. Взрыв получился мощнейший, он повредил позицию противника. Российские военные планируют продолжить эксперименты по созданию беспилотной техники-камикадзе.

Российский дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт украинских войск во время своего первого боевого полета. Дистанция от места запуска до цели составила 12 километров. Военные использовали технику «подхват» — дрон запускали из тыла, затем его подхватывал второй оператор и направлял на цель.