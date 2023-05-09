Спецоперация 09 мая 2023, 07:50 Российские военные пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра РИА «Новости»: ВС России пресекли высадку укранской ДРГ на катерах на левый берег Днепра РИА «Новости»

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Российские военные в Херсонской области пресекли высадку украинских боевиков на семи катерах на левый берег Днепра. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Российские войска отбили попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра, рядом с городом Алешки. Это была украинская диверсионно-разведывательная группа на семи катерах», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что ВС России взяли под полный контроль подходы ко всем островам на Днепре в Херсонской области. Таким образом, украинские боевики потеряли возможность закрепиться на островах.

Член военно-гражданской администрации Владимир Рогов сообщал, что в Каховском водохранилище уровень воды поднялся на 2,5 метра выше нормы, достигнув критической отметки.

По его словам, ряд населенных пунктов от подтопления защищает дамба, но она находится под критическим давлением. В случае ее прорыва под угрозой окажутся десятки тысяч людей.