Спецоперация 27 марта 2023, 09:24 Российские военные пресекли разведку боем противника и уничтожили 3 дрона ВСУ РИА «Новости»: группировка «Восток» пресекла попытку разведки боем ВСУ и сбила 3 дрона РИА «Новости»

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Группировка «Восток» уничтожила три беспилотника ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев. Кроме того, российские военные пресекли попытку противника провести разведку боем, сообщило РИА «Новости».

По данным Гордеева, на Южно-Донецком направлении мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии уничтожили более 30 бойцов ВСУ.

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Помимо этого, расчеты ЗРК С-300 и «Бук» уничтожили три снаряда HIMARS, а расчеты «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбили БПЛА противника «Валькирия» и «Фурия».

На Запорожском направлении еще один беспилотник «Фурия» сбил расчет зенитного ракетного комплекса «Тор».

По данным Минобороны, с начала проведения СВО российские силы уничтожили 404 самолета противника, 225 вертолетов, свыше 3580 беспилотников, 414 зенитных ракетных комплексов и сотни единиц другой военной техники.