Спецоперация 19 июня 2023, 14:24 Российские военные пресекли работу трех украинских ДРГ на Краснолиманском направлении Минобороны: ВС РФ пресекли деятельность трех ДРГ Украины на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские военные в течение прошлых суток пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп на Краснолиманском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Ямполовка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

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Кроме того, ВС России ликвидировали две украинских ДРГ в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области.

Ранее Минобороны сообщило, что в ходе боев на Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли более 340 человек живой силы, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и пять автомобилей.