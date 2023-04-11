Спецоперация 11 апреля 2023, 07:14 Российские военные пресекли попытку ВСУ выйти к своим позициям на Запорожском направлении Глава пресс-центра «Восток» Гордеев: ВС РФ пресекли попытку ВСУ выйти к российским позиция РИА «Новости»

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Российские войска отразили попытку группы украинских боевиков выйти к своим позициям на Запорожском направлении. Об этом заявил глава пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, его слова привело РИА «Новости».

«Уничтожены пять боевиков и бронированный автомобиль. Кроме того, огнем артиллерии в районе населенного пункта Новоданиловка поражен опорный пункт ВСУ, там ликвидированы пять националистов», — отметил он.

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По словам Гордеева, также боевой расчет «Гиацинта-Б» обнаружил и уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Пресс-служба министерства обороны сообщала в понедельник, что ВСУ потеряли на Запорожском и Южно-Донецком направлении 50 человек живой силы, боевую бронированную машину и два пикапа.

Кроме того, на Херсонском направлении ВС России ликвидировали две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и до десяти украинских военных.