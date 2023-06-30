Спецоперация 30 июня 2023, 15:19 Российские военные пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на Запорожском направлении МО РФ: российские военные не дали ВСУ провести разведку боем на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Военные России не позволили Вооруженным силам Украины провести разведку боем на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Подразделениями группировки войск „Восток“ пресечена попытка противника провести силами до мотопехотного взвода разведку боем», — передали в ведомстве.

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Российские бойцы уничтожили диверсионно-разведывательную группу в районе населенного пункта Работино. Также деятельность украинской ДРГ пресекли возле Червоной Дибровы на Краснолиманском направлении.

На этом же направлении ВС РФ ликвидировали более 50-ти украинских боевиков, пять машин, две гаубицы Д-30 и одну Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». До этого российские летчики устранили пункты временной дислокации четырех бригад ВСУ.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины не продвинулись при контрнаступлении и изменили свою тактику. Российские войска уничтожают технику и вооружения ВСУ, украинская армия уже перестала посылать в атаку западные танки.

При этом украинские боевики применяют против России запрещенное оружие. В это Украину уличила правозащитная организация Human Rights Watch. Группа призвала власти страны не применять противопехотные мины и наказать тех, кто пользовался ими. Но украинская сторона на письмо не ответила.