Российские военные пресекли попытку Украины высадить ДРГ в Энергодаре | 360°

Спецоперация 30 октября 2022, 14:54 Российские военные пресекли попытку Украины высадить ДРГ в Энергодаре Минобороны: ВС РФ пресекли попытку ВСУ высадить диверсантов в Энергодаре РИА "Новости"

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Российские военные в Запорожской области не позволили диверсионно-разведывательной группе украинских националистов совершить высадку в Энергодаре. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Российские военные уничтожили один катер ВСУ при попытке высадить диверсионно-разведывательную группу для проникновения в Энергодар», — сообщил он.

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По словам Конашенкова, за последние сутки националисты трижды обстреляли сам Энергодар и территорию Запорожской атомной электростанции, выпустив 10 снарядов, написали «Дни.ру».

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За минувшие сутки националисты вновь попробовали провести атаку на российские позиции на Купянском направлении. ВС РФ отбросили подразделения наемников и боевиков, уничтожив до 250 человек.

В Николаевской области высокоточным ударом ВКС России ликвидировали центр подготовки специальных операций ВСУ.

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