Спецоперация 19 июня 2023, 10:25 Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении Марочко: ВС РФ предотвратили попытку ВСУ прорвать линию обороны на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские военнослужащие остановили попытку Вооруженных сил Украины прорвать линию обороны на Купянском направлении. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что украинские военнослужащие готовили попытку прорыва вблизи населенного пункта Стельмаховка. Аэроразведка помогла своевременно раскрыть планы ВСУ, отметил Марочко. Вооруженные силы РФ нанесли упреждающий удар по координатам обнаруженных целей.

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«В результате огневого поражения противник понес потери и отказался продолжать действия наступательного характера», — заключил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке.

Ранее авиация группировки войск «Запад» восемь раз ударила по военнослужащим украинской армии на Купянском направлении. ВС РФ атаковали места скопления живой силы и техники противника. Кроме того, российские артиллеристы ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Берестового и Стельмаховки.