Спецоперация 28 мая 2023, 06:07 Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ на Южнодонецком направлении РИА «Новости»: ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ на Южнодонецком направлении РИА «Новости»

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ВСУ предприняли попытку атаки на Южнодонецком направлении. Действия украинских военных пресекла российская группировка войск «Восток». Как сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, российские бойцы уничтожили два расчета минометов противника, противотанковый расчет, а также живую силу ВСУ и опорные пункты.

«На Южнодонецком направлении пресечена попытка атаки противником передовых позиций группировки „Восток“», — сообщил Гордеев.

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Два минометных расчета, расчет противотанкового гранатомета и живую силу противника ликвидировали мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии.

Также огнем артиллерии поражены опорные пункты противника в районах Новополья и Новоселки, добавил Гордеев.

Пункт временной дислокации украинских войск в Великой Новоселке уничтожили при помощи расчетов самоходных минометов «Тюльпан». Расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» помогли в ликвидации живой силы противника в районе Новомихайловки, добавил Гордеев.

Российские войска ранее освободили несколько населенных пунктов, заманив противника в «огневой мешок». По словам подполковника Булата Шамсиева, перед его батальоном поставили задачу занять оборонительные рубежи, чтобы украинские военные стянули основные силы на одно направление. В результате против мотострелкового батальона бой вели три бригады, среди них один полк спецназа.