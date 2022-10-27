Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 14:43 Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении Минобороны: ВСУ потерпели провал при попытке атаки на Николаево-Криворожском направлении РИА "Новости"

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Две усиленные ротные тактические группы ВСУ попытались атаковать позиции российских войск на Николаево-Криворожском направлении. ВС РФ нанесли огневое поражение противнику. В результате украинские военные понесли потери среди личного состава и техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

ВСУ предприняли попытку наступления в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.

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Подразделения российских войск отразили атаки, отбросив противника на исходные рубежи. ВСУ лишились более чем 60 военнослужащих, шести боевых бронированных машин и семи автомобилей.

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Кроме того, за минувшие сутки средства российской ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в районах Ольговки, Тягинки, населенного пункта Львово Херсонской области, Зеленого Гая в ДНР. В районе Антоновки в Херсонской области ВС РФ сбили в воздухе шесть снарядов американской РСЗО HIMARS.