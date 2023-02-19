Спецоперация 19 февраля 2023, 14:02 Российские военные пресекли попытку десанта ВСУ высадиться на левом берегу Днепра WarGonzo: ВС РФ уничтожили десант ВСУ, попытавшийся высадиться на левом берегу Днепра РИА «Новости»

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Российские военнослужащие ликвидировали десантное подразделение украинских боевиков, которые попытались высадиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Националисты следовали из населенного пункта Дудчаны.

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«При поддержке артиллерии наша пехота уничтожила группу из 20 украинских военных, отбив попытку противника провести разведку боем», — уточнили в публикации.

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Российские войска вели бой около 30 минут.

«Противник старается активизировать наиболее перспективные, на его взгляд, направления, несмотря на отступление ВСУ из Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.)», — добавил автор канала.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что украинские боевики не смогли выбить российские войска ни с одной позиции в зоне проведения специальной операции.

Ранее на видео показали бой между российскими военными и ВСУ на американском бронетранспортере.