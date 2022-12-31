Спецоперация 31 декабря 2022, 17:54 Российские военные пресекли наступление ВСУ на Кременную — СМИ «Русская весна»: бойцы ЗВО и «Отважных» пресекли попытку ВСУ прорваться к Кременной РИА «Новости»

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Украинские военные попытались совершить наступление на город Кременная в ЛНР, но встретили отпор российских военнослужащих, сообщило издание «Русская весна». Авторы статьи уточнили, что противника уничтожили бойцы Западного военного округа и члены группировки «Отважные».

Журналисты напомнили, что украинские власти несколько дней сообщали о якобы продвижении ВСУ к Кременной. На деле оказалось, что военных действительно направили в сторону луганского города, но там они наткнулись на жесткий отпор.

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По информации издания, ВСУ попытались прорваться к населенному пункту Шипиловка. Разведчики узнали о планах противника, и ВС России уничтожили его.

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«В лесопосадках уничтожены несколько единиц бронированной и автомобильной техники. Уничтожены около двух взводов штурмовой пехоты», — рассказали журналисты.

Днем 31 декабря российские десантники сумели прорвать оборону ВСУ в Артемовске. После этого подразделения ВС России вошли в южную часть города. По предварительной информации, в наступлении также задействовали новые танки Т-90М «Прорыв».