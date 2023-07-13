Спецоперация 13 июля 2023, 10:02 Российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр ВС России дважды за сутки пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр под Херсоном РИА «Новости»

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Российские военные пресекли две попытки Вооруженных сил Украины форсировать Днепр. Противник потерял более 60 военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

По его словам, украинские войска дважды за сутки пытались форсировать реку в районе населенных пунктов Дачи и Антоновка. Все атаки отбили бойцы соединения группировки «Днепр».

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«В результате огневого поражения уничтожены три быстроходные лодки и более 60 боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.)», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что российские силы также уничтожили две гаубицы М-777, расчеты и боекомплекты к ним. Погибли и ранения различной степени тяжести получили 13 украинских боевиков.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказывал, что украинские войска не оставляют попыток десантироваться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. По его словам, все нападения отбивают артиллеристы ВС России, большую часть плавсредств ВСУ уничтожают еще на воде.