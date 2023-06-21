21 июня 2023, 14:24
Российские военные пресекли атаки диверсантов в ЛНР
Минобороны сообщило о пресечении действий трех украинских ДРГ в ЛНР
Российские бойцы пресекли действия трех украинских ДРГ в ЛНР. ВСУ на Купянском направлении потеряли более 40 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп», — отметили в ведомстве.
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Бой произошел в районах населенных пунктов Синьковка и Котляровка в Харьковской области и Новоселовское в Луганской Народной Республике.
Противник на Купянском направлении за сутки лишился свыше 40 солдат, боевой бронированной машины и двух пикапов. Один украинский военный сдался в плен.
Кроме того, на этом направлении авиация, артиллерия и подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение боевикам ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР.
Украинские войска продолжили безуспешные попытки наступления по трем направлениям: Южно-Донецком, Запорожском и Донецком.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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