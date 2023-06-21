Спецоперация 21 июня 2023, 14:24 Российские военные пресекли атаки диверсантов в ЛНР Минобороны сообщило о пресечении действий трех украинских ДРГ в ЛНР РИА «Новости»

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Российские бойцы пресекли действия трех украинских ДРГ в ЛНР. ВСУ на Купянском направлении потеряли более 40 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп», — отметили в ведомстве.

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Бой произошел в районах населенных пунктов Синьковка и Котляровка в Харьковской области и Новоселовское в Луганской Народной Республике.

Противник на Купянском направлении за сутки лишился свыше 40 солдат, боевой бронированной машины и двух пикапов. Один украинский военный сдался в плен.

Кроме того, на этом направлении авиация, артиллерия и подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение боевикам ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР.

Украинские войска продолжили безуспешные попытки наступления по трем направлениям: Южно-Донецком, Запорожском и Донецком.