Военнослужащие ВС России предотвратили серию терактов в Херсоне. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным источника, теракты в Херсоне планировали украинские спецслужбы, о результатах они должны были доложить президенту Владимиру Зеленскому.

Украинские террористы собирались устроить теракты против российских военных и одного из руководителей херсонской администрации. Агентами террористической группы стали люди из окружения бывшего мэра Херсона.

Источник добавил, что в Херсон для совершения терактов направили оружие и взрывные устройства.