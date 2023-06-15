Спецоперация 15 июня 2023, 10:58 Российские военные потопили лодку украинской ДРГ в Херсонской области «Архангел спецназа»: ВС РФ сорвали попытку украинской ДРГ десантироваться под Херсоном РИА «Новости»

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Украинские диверсанты утром 15 июня хотели высадиться в районе Голой Пристани Херсонской области на берег. Но их попытка не увенчалась успехом. Об этом рассказал Telegram-канал «Архангел спецназа».

«ВСУ задействовали аж четыре катера, общая численность личного состава врага составляла не менее сорока человек», — написал канал.

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Украинские боевики рассчитывали, что одна лодка отвлечет российских военных, пока из трех других ВСУ будут десантироваться. Но все планы были нарушены.

«У отвлекающей лодки получилось десантироваться, но не на берег, а на дно Днепра. Остальные три умчались восвояси зализывать раны», — указано в сообщении.

Ранее российские бойцы не дали украинским боевикам перегруппироваться на Запорожском направлении. Армия противника вела разведку и огонь, но российские артиллеристы ликвидировали буксируемую гаубицу противника Д-30, а также ударили по скоплению живой силы украинской армии.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что контрнаступление украинской армии не показало никаких значимых результатов и успехов. Российские бойцы быстро уничтожают западную технику, поставляемую киевскому режиму, и не дают врагам продвигаться.