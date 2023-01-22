Важное 22 января 2023, 11:08 Российские военные пошли в наступление по двум направлениям в Запорожье Член ВГА Рогов: российские военные наступают в районе Орехова и Гуляйполя под Запорожьем РИА «Новости»

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Российская армия на Запорожском направлении сосредоточила основные наступательные действия в районе Орехова и Гуляйполя, сообщил РИА «Новости» член военно-гражданской администрации региона, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Фронт подвижен, особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе», — подчеркнул он, добавив, что указанные населенные пункты пока находятся под контролем Украины.

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На Запорожском направлении ВСУ столкнулись со «снарядным голодом». Из-за проблем с с поставкой боеприпасов интенсивность огня украинской артиллерии снизилась.

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Несколькими днями ранее Рогов отмечал, что в районе Орехова началось локальное контрнаступление российских войск. Под оперативный контроль ВС РФ перешли четыре населенных пункта к юго-западу и юго-востоку от города.

Минобороны России 20 января заявило об освобождении села Лобкового, расположенного примерно в 25 километрах от Орехова.