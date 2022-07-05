Российские военные поразили четыре украинских РСЗО в районе Горловки

Российские военные в ходе выполнения задач специальной операции на Украине поразили четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» в районе Горловки ДНР. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Также российские войска ликвидировали артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б» в районе населенного пункта Кирово Херсонской области.

Помимо этого, отечественная авиация нанесла высокоточный удар по 63 местам скопления техники и живой силы украинской армии, уничтожив радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе Широколановки Николаевской области.

Также ВС РФ разбили два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области и Сидорово Донецкой Народной Республики.