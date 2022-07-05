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    05 июля 2022, 12:18

    Российские военные поразили четыре украинских РСЗО в районе Горловки

    Минобороны: российские военные поразили четыре украинских РСЗО в районе Горловки

    Максим Зинкин

    Российские военные в ходе выполнения задач специальной операции на Украине поразили четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» в районе Горловки ДНР. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

    Также российские войска ликвидировали артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б» в районе населенного пункта Кирово Херсонской области.

    Помимо этого, отечественная авиация нанесла высокоточный удар по 63 местам скопления техники и живой силы украинской армии, уничтожив радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе Широколановки Николаевской области.

    Также ВС РФ разбили два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области и Сидорово Донецкой Народной Республики.