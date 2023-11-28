Спецоперация 28 ноября 2023, 14:35 Российские военные поразили центр подготовки и применения дронов ВСУ Минобороны: ВС РФ уничтожили центр подготовки украинских беспилотников РИА «Новости»

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Вооруженные силы России поразили центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Также российские бойцы ликвидировали хранилище авиационного топлива ВСУ, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей, живую силу и военную технику врага в 103 районах.

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Всего с начала спецоперации ВСУ лишились 542 самолетов, 255 вертолетов, 9263 БПЛА, 442 зенитных ракетных комплексов, 13 659 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее стало известно, что экипажи ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении, сообщил RT.

Количество украинских бойцов стремительно сокращается во время боев с российскими военнослужащими, заявили британские журналисты. По их мнению, ВСУ серьезно отстают от РФ в сфере производства и приобретения военной техники.