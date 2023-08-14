Спецоперация 14 августа 2023, 07:12 Российские военные поразили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР Минобороны: Су-34 поразили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Российские истребители Су-34 из состава группировки подразделений «Юг» ударили по трем местам дислокации двух бригад украинских боевиков. Об этом РИА «Новости» рассказал глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Бомбардировщики Су-34 управляемыми боеприпасами нанесли огневое поражение третьей отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ рядом с населенным пунктом Белая Гора», — сказал он.

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Кроме того, истребители ударила по двум районам сосредоточения военной техники и вооружения, складу боеприпасов и пункту временной дислокации 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки

Также армейская и штурмовая авиация поразила бронетехнику и живую силу противника в районе Спорного, Красногоровки, Белогоровки, Андреевки, Клещеевки и Богдановки, добавил Астафьев.

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила два миномета ВСУ вместе с расчетами рядом с Красногоровкой и Верхнекаменском», — заключил он.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления наемников ВСУ с терминалом связи Starlink.