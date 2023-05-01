Спецоперация 01 мая 2023, 00:00 Российские военные поразили транспортный узел ВСУ в Павлограде «РВ»: российские военные нанесли удар по транспортном узлу ВСУ в Павлограде РИА «Новости»

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ВС России нанесли удар по транспортному узлу украинских военных в Павлограде, в результате на складах с боеприпасами произошла детонация. Также российские бойцы поразили железнодорожные составы. Об этом сообщил Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

ВСУ используют этот железнодорожный узел для снабжения и переброски резервов, указано в сообщении. Также здесь расположены военные склады и стоянки техники.

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Несколько взрывов прогремели в Павлограде Днепропетровской области после прилета снаряда, сообщило украинское агентство УНИАН. На месте начался крупный пожар.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, ссылаясь на местных жителей уточнил, что взорвались склады с топливом и боеприпасами. По его словам, их украинские военные подготовили для предстоящего контрнаступления.