Спецоперация 15 января 2024, 15:24 Российские военные поразили ракетно-артиллерийский склад ВСУ в ДНР Минобороны: ВС России поразили ракетно-артиллерийский склад ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Военнослужащие ВС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курахово в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, на Донецком направлении Южная группировка войск ударами авиации и огнем артиллерии нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Веселое, Раздоловка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка.

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Здесь ВСУ потеряли более 200 бойцов, а также тяжелую технику — танки, три БТР, 13 автомобилей, две САУ «Гвоздика». Противник также лишился базы горючего для военной техники.

Ранее Минобороны опубликовало видео с ударами штурмовиков Су-25 ВКС России по украинским опорным пунктам, живой силе и бронетехнике на Донецком направлении.