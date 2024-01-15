15 января 2024, 15:24
Российские военные поразили ракетно-артиллерийский склад ВСУ в ДНР
Минобороны: ВС России поразили ракетно-артиллерийский склад ВСУ в ДНР
Военнослужащие ВС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курахово в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным оборонного ведомства, на Донецком направлении Южная группировка войск ударами авиации и огнем артиллерии нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Веселое, Раздоловка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка.
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Здесь ВСУ потеряли более 200 бойцов, а также тяжелую технику — танки, три БТР, 13 автомобилей, две САУ «Гвоздика». Противник также лишился базы горючего для военной техники.
Ранее Минобороны опубликовало видео с ударами штурмовиков Су-25 ВКС России по украинским опорным пунктам, живой силе и бронетехнике на Донецком направлении.
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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