02 сентября 2023, 08:19
Российские военные поразили пункт управления украинскими беспилотниками
Минобороны: группировка «Восток» поразила пункт управления беспилотниками ВСУ
Артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли удар по пункту управления украинскими беспилотниками на Южно-Донецком направлении. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-центра группировки Олег Чехов.
«Ствольная и реактивная артиллерия поразили пункт управления подразделений территориальной обороной ВСУ западнее населенного пункта Времевка, пункт управления беспилотной авиацией севернее Владимировки, а также опорный пункт со станцией спутниковой связи в районе Новодаровки», — сказал он.
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Чехов отметил, что авиация поразила места скопления сил противника рядом с Владимировкой, Новомихайловкой, Урожайным и Старомайорским в Донецкой Народной Республики.
«Штурмовые подразделения группировки целью недопущения наступательных действий противника также нанесли ему поражение», — добавил начальник пресс-центра.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отразили пять контратак ВСУ, а также овладели двумя опорными пунктами на Купянском направлении.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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