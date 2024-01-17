Важное 17 января 2024, 14:10 Российские военные поразили пункт дислокации наемников ВСУ в зоне СВО Минобороны: ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские военные в зоне специальной военной операции на Украине поразили пункт временной дислокации иностранных наемников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение суток артиллерия, ракетные войска и ударные беспилотные летательные аппараты поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ, а также базу горючего для военной техники, радиолокационные станции сопровождения и обнаружения воздушных целей „Небо-СВ“ и П-18, три склада боеприпасов», — заявили в ведомстве.

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В Минобороны также отметили, что за 24 часа российские силы нанесли противнику огневое поражение в 199 районах боевых действий.

Украинские националисты лишились полевого склада боеприпасов в Херсонской области. ВС России накрыли место дислокации снарядов точными ударами гаубиц «Гиацинт-Б», атаку корректировали с помощью наблюдения с беспилотного летательного аппарата.