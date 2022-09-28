Российские военные поразили под Николаевом бригады ВСУ и группу наемников | 360°

Спецоперация 28 сентября 2022, 13:56 Поделиться Telegram

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Viber Российские военные поразили под Николаевом бригады ВСУ и группу наемников Минобороны сообщило об уничтожении 90 украинских боевиков и наемников под Николаевом РИА «Новости»

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Массированный огневой удар российских войск уничтожил пункты расположения 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад украинских войск, а также группировку иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На месте ликвидировали более 90 украинских военных и иностранных боевиков, а также 18 единиц военной техники.

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Около села Веселое в Николаевской области удар российской артиллерии и ракетных войск уничтожил радиолокационную станцию украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

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Российская авиация ударила по расположенным на острове Хортица пунктам размещения тактической группы «Чайка» морской пехоты ВСУ, а также нанесла удар по местоположению 56-й мотопехотной бригады украинских войск около Запорожья. В результате уничтожены более 100 украинских боевиков и 20 единиц военной техники.

Ракетные войска, артиллерия и армейская авиация за минувшие сутки поразили пять пунктов управления ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, а также на территории Донецкой Народной Республики. Уничтожены 75 артиллерийских подразделений в 167 районах, четыре склада боеприпасов в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях.

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