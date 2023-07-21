Важное 21 июля 2023, 14:19 Российские военные поразили объекты, где готовились теракты с применением беспилотников Минобороны сообщило об ударе по объектам, где готовились теракты с применением БПЛА Пресс-служба Минобороны

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Подразделения ВС России минувшей ночью нанесли удар по объектам, где готовились теракты против РФ с применением беспилотников. Все цели успешно поразили, сообщили в Минобороны.

Удар по объектам нанесли высокоточным оружием большой дальности морского базирования, уточнил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

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По его данным, в течение прошедших суток оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ также нанесли поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 районах.

Всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили уже 456 самолетов ВСУ, 243 вертолета, 5154 беспилотника, 426 зенитных ракетных комплексов, более 10 780 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин РСЗО, 5547 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11787 единиц специальной военной автомобильной техники.