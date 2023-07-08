08 июля 2023, 10:25
Российские военные поразили место дислокации резервов нацбата «Кракен»
Минобороны: ВС России нанесли удар по резервам нацбата «Кракен» в ДНР
Российские военные нанесли удар по району сосредоточения резервов украинского националистического батальона «Кракен»*. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.
«ВС России в районе населенного пункта Дзержинское поразили сосредоточение резервов националистического формирования „Кракен“», — уточнил он.
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Кроме того, подразделения 8-й общевойсковой армии сорвали две попытки украинских боевиков провести атаку в районе города Майорска.
«Авиация нанесла удары по опорным пунктам ВСУ и скоплениям живой силы на Александро-Калиновском и Соледаро-Артемовском направлениях», — добавил Астафьев.
Также экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ в районе Богдановки.
*«Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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