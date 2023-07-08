Спецоперация 08 июля 2023, 10:25 Российские военные поразили место дислокации резервов нацбата «Кракен» Минобороны: ВС России нанесли удар по резервам нацбата «Кракен» в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные нанесли удар по району сосредоточения резервов украинского националистического батальона «Кракен»*. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

«ВС России в районе населенного пункта Дзержинское поразили сосредоточение резервов националистического формирования „Кракен“», — уточнил он.

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Кроме того, подразделения 8-й общевойсковой армии сорвали две попытки украинских боевиков провести атаку в районе города Майорска.

«Авиация нанесла удары по опорным пунктам ВСУ и скоплениям живой силы на Александро-Калиновском и Соледаро-Артемовском направлениях», — добавил Астафьев.

Также экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ в районе Богдановки.

*«Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.