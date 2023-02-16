Важное 16 февраля 2023, 13:56 Российские военные поразили командные пункты трех бригад ВСУ в ДНР Минобороны: ВС России уничтожили до 135 боевиков ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские войска в ходе боевых действий в Донецкой Народной Республике за сутки поразили командные пункты трех бригад украинских боевиков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Артиллерия, ракетные войска и армейская авиация поразили командные пункты 102-й бригады теробороны ВСУ в районе Малиновки в ДНР, 72-й механизированной бригады — в районе населенного пункта Углесборочной и 36-й бригады морской пехоты — в районе Авдеевки», — сказал он.

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Также в ходе наступления на Донецком направлении российские войска уничтожили до 135 украинских националистов.

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«Огнем артиллерии уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, самоходная гаубица „Гвоздика“, две гаубицы Д-20 и Д-30, восемь автомобилей, три боевые бронированные машины, три танка и две пусковые установки РСЗО HIMARS», — добавил Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении хранилища с горючим для техники украинских военных в районе Полтавы.