Спецоперация 24 апреля 2023, 14:12 Российские военные поразили два узла связи ВСУ в Запорожской области Минобороны: ВС России поразили узлы связи двух бригад ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боев за прошедшие сутки в зоне спецоперации поразили два узла связи 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в Запорожской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Орехов и Каменское Запорожской области поражены два узла связи 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ», — сказал он.

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Кроме того, средства противовоздушной обороны за прошлые сутки сбили 38 украинских беспилотников в небе над населенными пунктами Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее Минобороны сообщило, что потери украинских боевиков на Краснолиманском направлении за сутки составили свыше 60 человек.

Также российские военные пресекли деятельность двух диверсионных групп в ДНР.