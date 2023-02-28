Спецоперация 28 февраля 2023, 16:18 Российские военные поразили два склада боеприпасов ВСУ в Херсонской и Запорожской областях Минобороны: два склада боеприпасов ВСУ уничтожили в Херсонской и Запорожской областях РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боевых действий в Херсонской области поразили склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Токарево. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«В ходе боевых действий в районе населенного пункта Токарево Херсонской области российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ», — рассказал он.

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Также российская армия уничтожила хранилище со снарядами украинских боевиков в населенном пункте Червоное Запорожской области.

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Минобороны сообщало о нанесении комплексного поражения по позициям ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях силами артиллерии группировки войск «Восток» и оперативно-тактической авиации. Боевики потеряли до 45 человек живой силы, три пикапа и две боевые машины.

Кроме того, в течение прошлых суток российские военные одержали успехи на Краснолиманском направлении, уничтожив до 120 националистов.