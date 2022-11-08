Российские военные поразили четыре пункта управления ВСУ | 360°

Важное 08 ноября 2022, 14:06 Российские военные поразили четыре пункта управления ВСУ Минобороны: ВС России поразили четыре пункта управления ВСУ РИА «Новости»

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Военнослужащие Вооруженных сил России ударили по четырем пунктам управлением ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Лиман, Чернещина и Кругляковка. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Красный Лиман, Терны Донецкой Народной Республики, Кругляковка, Чернещина Харьковской области», — уточнили в ведомстве.

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Под удар российских войск попали 64 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, украинские бойцы и их военная техника в 192-х районах.

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Министерство заявили также, что ВС России поразили две ротные тактические группы ВСУ, собиравшиеся пойти в атаку в районах Новоселовское в Луганской Народной Республике и Берестовое в Харьковской области. На этом направлении ликвидировали более 160 украинских бойцов. Об этом написал RT.