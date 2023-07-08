08 июля 2023, 14:24
Российские военные поразили базу горючего ВСУ в Запорожье
Минобороны: ВС России поразили базу горючего ВСУ в Запорожье
Российские военные поразили базу горючего украинских боевиков в Запорожской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«ВС России поразили базу горючего для военной техники ВСУ в городе Запорожье», — сказал он.
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Кроме того, российская армия уничтожила склад реактивных снарядов украинских боевиков в районе населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике.
Также Минобороны сообщило, что ВС России отразили попытку наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области.
За прошлые сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ лишились свыше 170 бойцов живой силы, трех пикапов, трех бронированных автомобилей и французской самоходной артиллерийской установки Caesar.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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