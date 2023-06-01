Спецоперация 01 июня 2023, 07:25 Российские военные помешали ВСУ провести разведку боем в зоне СВО Астафьев: группировка «Юг» помешала ВСУ провести разведку боем в зоне СВО РИА «Новости»

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Группировка «Юг» дважды пресекла попытки военных из ВСУ провести разведку боем. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев в комментарии ТАСС.

«Подразделениями Южной группировки войск предотвращено две попытки противника провести разведку боем», — сказал он.

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Астафьев добавила, что авиация с помощью бомбы ударила по пункту временной дислокации 2-й аэромобильной роты ВСУ. По его словам, артиллерия группировки ликвидировала склад боеприпасов противника около Васильевки.

Также она уничтожила огневые позиции минометов калибра 120 миллиметров украинских сил рядом с Григоровкой и нанесла огневое поражение долговременной огневой точке Вооруженных сил Украины у Белогоровки.

Тем временем стало известно, что группировка Вооруженных сил РФ «Восток» нанесла удар по пункту управления ВСУ в Запорожской области. Российские военнослужащие это сделали с помощью РСЗО «Смерч».