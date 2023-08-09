Спецоперация 09 августа 2023, 08:36 Российские военные помешали ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы в ДНР Силы группировки «Восток» помешали ВСУ перейти через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подразделения группировки войск «Восток» ВС России не дали ВСУ перебраться через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки в Донецкой Народной Республике. Об этом в комментарии ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Пресечена попытка группы пехоты противника переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки», — сказал Чехов.

Реклама

По его словам, передовые подразделения группировки с помощью артиллерии смогли отразить атаку противника в направлении Никольского. В результате этого минометный расчет и бойцы ВСУ были уничтожены. В итоге украинские силы отступили. Кроме того, подразделение «Восток» пресекло работу двух разведывательных групп Украины около Урожайного.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.