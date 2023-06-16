Спецоперация 16 июня 2023, 09:49 Российские военные получили по 300 тысяч рублей за уничтожение «Точек-У» Минобороны РФ: отличившимся военным заплатили по 300 тысяч рублей за уничтожение «Точек-У» Flickr

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Отличившиеся российские военные получили по 300 тысяч рублей за уничтожение 15 установок тактического комплекса «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Бойцы также получили по 50 тысяч рублей за перехват средствами противовоздушной обороны беспилотников и ракет, выпущенных украинской армией из «Точек-У», систем «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS.

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Отразившим атаку украинских сил в Крыму выплатили по 200 тысяч рублей. По 300 тысяч рублей получили операторы средств ПВО и военные летчики, ликвидировавшие украинские вертолеты и самолеты. Кроме того, деньги военнослужащие получат за уничтоженную в зоне спецоперации натовскую военную технику.

Ранее вопрос выплат российским военным за подбитую технику врага поднял президент России Владимир Путин. Он удивился, узнав, что служащим не доплачивают за это и пообещал сразу же обсудить вопрос с Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что за июнь ВСУ потеряли 7,5 тысячи военнослужащих. Ни на одном из участков при контрнаступлении у украинской армии не было успехов, положение украинских боевиков близится к катастрофическому.