Российские военные показали, как знаменитые «Аллигаторы» работают в спецоперации на Украине

В зоне специальной военной операции на Украине экипажи «Аллигаторов» могут совершать до пяти вылетов ежедневно с полевого аэродрома. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал командир вертолета Ка-52 Борис.

По словам участников спецоперации, такая высокая интенсивность полетов возможна благодаря профессионализму авиатехников, которые работают над поддержанием состояния воздушных судов сутки напролет.

«Проводится внешний осмотр воздушного судна, открываются все капоты, проверяются все системы. Если есть какие-то визуальные недостатки или недочеты, то в кратчайшее время их нужно будет устранить», — рассказал инженер авиационного комплекса Андрей.

На вооружении вертолета Ка-52 стоят неуправляемые ракеты, а также управляемое ракетное оружие под названием «Вихрь». Оно может работать на дистанции до восьми километров в любых погодных условиях и способно уничтожить легкобронированную технику.

Как правило, среди членов экипажа есть летчик и штурман. Однако их роли в случае возникновения ЧП взаимозаменяемы. Сам штурман может взять на себя управление вертолетом и довести боевую машину до посадочной полосы.