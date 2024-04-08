Спецоперация 08 апреля 2024, 01:54 Российские военные показали, как принимают ванну в зоне СВО Военные группировки «Днепр» показали подземный банно-прачечный комплекс

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Военнослужащие группировки российских войск «Днепр» продемонстрировали полевой банно-прачечный комплекс, который расположен на глубине пяти метров под землей. Видео этого сооружения предоставила пресс-служба Минобороны РФ.

«Внутри [помещения] оборудованы баня на дровах, душевая, предбанное помещение с кухней и телевизором, комната бытового обслуживания, прачка и сушильное помещение», — рассказали в ведомстве.

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Сооружение надежно защитили. Его крышу сделали по специальной комбинированной технологии.

Ранее Минобороны опубликовало видео работы связистов группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Ежедневно связисты проходят до 15 километров, устраняя обрывы на линиях из-за артиллерийских обстрелов противника.