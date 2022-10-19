Российские военные показали, как в зоне спецоперации глушат СМC-рассылки | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 07:45 Российские военные показали, как в зоне спецоперации глушат СМC-рассылки Минобороны России показало работу комплекса для подавления GSM-связи «Леер-3»

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Для подавления связи противника в зоне спецоперации российские военные используют комплекс радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки «Леер-3». Минобороны России показало работу взвода.

Подразделение получает разные задачи, от определения местоположения абонентских терминалов сотовой связи до блокирования СМС-рассылок. Военные используют комплекс «Леер-3», который действует на GSM-связь при помощи помех. Их передает специальный беспилотник «Орлан-10». Его запуск попал на видео.

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Радиус работы комплекса определяет оператор в зависимости от той зоны, которую нужно поразить. Аппарат может работать в радиусе от одного до 30-и километров. Военные засекают сигналы из разных стран, не только Украины. Например, в одном из населенных пунктов обнаружили абонента из Нидерландов.

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«Скопления [абонентов] попадаются очень часто, и достаточно немалые. Приходится их глушить. Также мы эти скопления передаем на командные пункты, где по ним дальше принимают решение», — рассказал командир взвода.

Комплекс может как совместно отключить около двух тысяч абонентов, так и выборочно один конкретный терминал.