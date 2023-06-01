Спецоперация 01 июня 2023, 14:51 Российские военные подошли вплотную к Купянску ВГА Харьковской области: российские военные вплотную подошли к Купянску РИА «Новости»

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Российские силы пробились к Купянску в Харьковской области. Такое заявление сделал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, написал ТАСС.

«Где-то были позиционные бои именно на улицах самого Купянска, частного сектора, который вплотную к городу», — уточнил он.

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По его словам, этот факт не отрицают украинские СМИ. Ганчев добавил, что сейчас Купянск как бы поделен на две части, граница проходит на реке. Левый берег находится под контролем российских сил.

«Левобережная часть Купянска: вплотную наши войска там находятся», — подчеркнул он.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что украинские подразделения оставили некоторые позиции в Купянске из-за плохой погоды — там прошли сильные дожди. Речь шла о местах в районе Новоселовского, Стельмаховки, Куземовки.