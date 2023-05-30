Спецоперация 30 мая 2023, 03:28 Российские военные подбили ЗРК иностранного производства при ударах по Киеву Советник Пушилина Гагин: ВС России поразили ЗРК иностранного производства в Киеве РИА «Новости»

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Российские военнослужащие 29 мая во время последнего массированного удара по Киеву поразили ЗРК иностранного производства. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он предположил, что это был комплекс Patriot.

Гагин объяснил, что было две волны ударов. Первая — беспилотниками «Герань», благодаря которым удалось выявить силы и средства ПВО противника, время их реакции, дислокацию и другие параметры. Вторая — крылатыми ракетами, которые уничтожили склады боеприпасов, а также подбили один из комплексов ПВО иностранного производства.

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«Вероятно, что это один из Patriot», — предположил советник.

Утром в понедельник, 29 мая, мэр Виталий Кличко сообщил о мощных взрывах в Киеве. Он уточнил, что они прогремели в центральных районах столицы. В ночь на 30 мая в городе продолжает работать воздушная тревога. Сирены также гудят в Кировоградской, Черниговской и Черкасской областях Украины.